Non rientra a casa per la notte, ragazza trovata morta nel lago

È di una 22enne di Schilpario, comune della Valle di Scalve, il corpo senza vita ripescato mercoledì mattina nelle acque del lago d'Iseo, in territorio di Marone. La giovane di origine indiana, addotta da una famiglia bergamasca, mancava da casa da alcune ore: martedì notte non era rincasata per dormire.

Una nottata terribile per la sua famiglia, che non ha nemmeno avuto il tempo di denunciarne la scomparsa della 22enne: nella mattinata di mercoledì ha ricevuto la drammatica notizia del ritrovamento del suo cadavere. A fare la scioccante scoperta, intorno alle 8, un passante che stava percorrendo la pista ciclabile Vello-Toline e ha avvistato il corpo della ragazza a pochi metri dalla riva.

Immediatamente è scattato l'allarme e sul posto si sono precipitati i Vigili del Fuoco, che hanno recuperato il cadavere trasportandolo sulla riva del lago, un'ambulanza e un'auto medica. I sanitari del 118 non avrebbero però potuto far altro che constatare il decesso della giovane.

Ancora da chiarire come e perché la ragazza sia finita nelle gelide acque del lago d'Iseo. I carabinieri di Marone e Chiari, che indagano sull'accaduto, non escludono alcuna ipotesi, ma la pista più probabile sembra essere quella del gesto estremo.

Per cercare di fare luce sulla vicenda i militari stanno analizzando i tabulati del cellulare della 22enne e passando al setaccio tutti gli spostamenti compiuti nelle ore successive al suo allontanamento dalla casa dei genitori adottivi.