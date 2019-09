Scivolone sulla roccia, donna recuperata col verricello

Stava compiendo una salita sui monti di Marone quando improvvisamente è scivolata cadendo per sette metri: una escursionista di 29 anni è stata recuperata dopo un intervento congiunto di Vigili del fuoco, carabinieri ed elisoccorso. L'incidente si è verificato nel pomeriggio di ieri, sabato 28 settembre, attorno alle 17, in una zona impervia del Comune sebino, ne dà notizia il Giornale di Brescia.

Sul posto si sono recato i militari di Chiari e i Vigili del fuoco di Sale Marasino, in azione a bordo di un fuoristrada. Raggiunta la donna, i soccorritori hanno attivato l'elicottero in quanto l'unico modo per recuperare la ferita era l'utilizzo del verricello. Una volta agganciata la donna, l'eliambulanza l'ha sollevata fino a metterla al sicuro nell'abitacolo. La 29enne è stata ricoverata presso l'ospedale Civile di Brescia.