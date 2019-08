Un vortice solleva l'acqua del lago, paura per il "gustnado" con venti sopra 90 km/h

Venerdì pomeriggio, quando tutta la provincia era spazzata da una forte ondata di maltempo, a Marone sul Lago d'Iseo si è formato un "gustnado", un vortice con venti a partire dai 90 km/h in su, solitamente non visibile ad occhio nudo a meno che non transiti sopra bacini d'acqua o terreni polverosi.

"I gustnado si formano in corrispondenza del gust front, ossia il 'fronte delle raffiche' che dal temporale si espande verso l’esterno, al suolo - spiegano gli esperti di Meteopassione.com -. Si differenzia nettamente dai tornado di qualsiasi genere per la mancanza del classico 'imbuto', che nei gustnado non è visibile".

"Nonostante ciò - continuano gli esperti - bisogna sempre prestare particolare attenzione a questo genere di fenomeno vorticoso, dato che si sviluppa sul 'gust front' può risultare anche molto intenso presentando venti superiori ai 120-140 km/h in grado di causare danni e capovolgere autovetture. Inoltre può presentarsi all’improvviso a differenza dei landspout e i classici tornado, che col loro evidente imbuto sono visibili anche a grande distanza".