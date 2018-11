Carambola sulla Provinciale: due feriti, caos traffico e lunghe code

Un martedì mattina da dimenticare sulla Provinciale 510, a causa di una carambola che ha visto coinvolti diversi veicoli poco dopo le 9.40. L'incidente è avvenuto in territorio comunale di Marone, in prossimità della galleria di Vello.

Fortunatamente, non sembrano esserci feriti particolarmente gravi. Due le persone che hanno subito lesioni a seguito dello schianto: per soccorrerle, sul posto sono state inviate due ambulanze in codice giallo.

Gravi invece le ripercussioni sul traffico, del quale si sta occupando una pattuglia della Polizia stradale di Brescia. Si registrano code e rallentamenti per centinaia di metri, in entrambi i sensi di marcia.