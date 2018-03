Orrore in riva al lago: cadavere di una donna riaffiora dalle acque

Il Lago d'Iseo ha restituito il corpo senza vita di una donna. Il tragico ritrovamento nella prima mattinata di mercoledì a Marone, nei pressi della pista ciclabile Vello-Toline. A fare la macabra scoperta un passante: mentre percorreva l'antica strada ciclabile ha notato un corpo che galleggiava a pelo d'acqua, a pochi metri dalla riva.

L'allarme è scattato intorno alle 8: sul posto si sono precipitati un'ambulanza e un'automedica, una squadra dei sommozzatori Vigili del Fuoco e i Carabinieri di Chiari. I sanitari del 118 non hanno potuto far altro che constatare il decesso della donna, la cui salma non è ancora stata identificata.

Un giallo ancora tutto da chiarire. Dalla caduta accidentale, al gesto estremo: gli inquirenti sono al lavoro per capire come la donna sia finita nelle gelide acque del lago d'Iseo. Al momento non si escludono nemmeno eventuali responsabilità di terze persone.