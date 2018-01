Parte un colpo per errore, ragazzino ferito da una fucilata

Domenica mattina, un giovane trumplino di 17 anni è rimasto ferito da una fucilata esplosa nei pressi di un capanno, sui monti tra Marmentino e Tavernole sul Mella.

Fortunatamente, non è in pericolo di vita, ma per il trasporto d’urgenza al Civile è stato comunque necessario l’intervento dell’elisoccorso.

Ancora da accertare la dinamica di quanto accaduto, sulla quale stanno indagando i carabinieri. Da una prima ricostruzione, pare che il giovane sia stato raggiunto da un colpo partito accidentalmente.