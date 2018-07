Precipita durante la festa di maturità: lesioni alla testa, ragazzo gravissimo

ALTO GARDA. Markus Zwerger, 19enne di Laives (Bz), è stato ricoverato in gravi condizioni in ospedale, dopo essere caduto da un muro nel corso dei festeggiamenti per la maturità.

L’incidente è avvenuto sul monte Brione. All’interno di un terreno di proprietà di un amico, la compagnia di giovani aveva organizzato una festa tra gli ulivi.

Dopo la notte passata insieme, al risveglio i compagni non l’hanno più trovato e hanno lanciato l’allarme al 112. I vigili del fuoco di Riva del Garda l’hanno trovato ai piedi di un terrazzamento, con gravi traumi cranici e un’emorragia cerebrale.

Trasportato in elicottero all’ospedale Santa Chiara di Trento, il giovane è stato poi trasferito al reparto di neurochirurgia dell’ospedale San Maurizio di Bolzano.