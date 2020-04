Storica maestra e sindacalista, il Coronavirus se l'è portata via

Ennesima croce a Orzinuovi, che resta il paese più colpito dall'epidemia di Coronavirus nel Bresciano. Nelle ultime ore si sono registrati altri due decessi: dall'inizio dell'emergenza sono stati in tutto 54, stando ai dati ufficiali dell'Ats.

Tra le tante, troppe vittime c'è anche la storica maestra e sindacalista Mariuccia Fappani: si è spenta martedì dopo aver lottato contro il virus.

Un lutto che oltrepassa i confini del paese: per decenni la 72enne aveva insegnato alla suola primaria 'Don Milani' di Villachiara, lasciando un ricordo indelebile. Ma la conoscevano in tutta la Bassa: aveva lavorato anche alle scuole elementari di Farfengo, frazione di Borgo San Giacomo.

Insegnate stimata e amata, ma anche rappresentante sindacale della Cisl. Una vita spesa per gli altri: fino a poche settimane fa era attiva in Municipio, per svolgere con passione il servizio di assistenza per chi si avvaleva del Caf del sindacato di cui faceva parte.