Stroncata in poco tempo da una malattia, addio a mamma Marisa: "Rimarrai sempre nei nostri cuori"

Decine di persone sabato mattina hanno gremito la chiesa di Malpaga di Calvisano per l'ultimo saluto a Marisa Baratti, stroncata da una malattia a soli 62 anni. La donna, madre di tre figli, si è spenta mercoledì dopo aver lottato contro un terribile male che se l'è portata via in soli 40 giorni.

Originaria di Ghedi, viveva da sempre a Malpaga di Calvisano insieme al marito, scomparso qualche anno fa, e ai loro tre figli: Laura, Michele e Giulia.

Una vita per la famiglia, ma anche per gli ospiti della casa di riposo di Montichiari dove Marisa ha lavorato fino a due anni fa, quando era andata in pensione.

In paese la conoscevano tutti, e in molti hanno lasciato un ricordo su Facebook. "Ciao grande donna, rimarrai sempre nei nostri cuori" scrive un conoscente.