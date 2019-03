Con il suo negozio ha cambiato la moda bresciana: l'ultimo saluto a Marino Boscain

Instancabile innovatore della moda bresciana: è bello ricordarlo anche così Marino Boscain, storico commerciante del centro cittadino che si è spento a 91 anni nell'abbraccio dei suoi familiari. Lunedì pomeriggio sono attesi i funerali: il corteo partirà dall'obitorio del Civile, per poi raggiungere (alle 13.45) la chiesa dei Santi Faustino e Giovita. La salma sarà poi tumulata al cimitero di San Bartolomeo.

Lo piangono la moglie Liliana, il figlio Marco con Emanuela e Marino, la cognata Luciana con Tonino. La famiglia ringrazia in particolare “il dottor Stefano Gaggioli e tutto il personale del reparto di Medicina dell'istituto clinico Città di Brescia, per l'assistenza prestata”.

Storie da raccontare

Davvero un pezzo di storia: Boscain aveva cambiato il modo di vestire dei bresciani, intuendo la portata rivoluzionaria dei jeans, fino ad allora utilizzati solo come tuta di lavoro. Erano i primi anni '50: gli anni in cui anche in Italia arrivavano i primi Levi's. E di cui Boscain aveva praticamente l'esclusiva: nel suo negozio arrivavano clienti da tutta la provincia, dal Garda alla Valcamonica.

La sua bottega era ormai un must: la chiamavano “Il Bottegone”, chiusa nel 2003 dopo mezzo secolo di gloriosa attività. Sempre e soltanto in San Faustino: qui aveva cominciato Boscain, ancora giovane, quando tra gli anni '40 e '50 si era messo a vendere vestiti con una bancarella.

Mezzo secolo di lavoro

I primi successi lo porteranno in pochi anni ad aprire bottega: il suo negozio venne inaugurato nel 1954. Un uomo d'altri tempi, dicono di lui, per la sua gentilezza e la sua disponibilità. Non solo: gran lavoratore, e visionario nel campo della moda, capace di anticipare tendenze e curiosità. Lascia un ricordo indelebile tra quelli che l'hanno conosciuto.