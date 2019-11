Perde l'equilibrio, cade dalla scala e muore: incidente shock in chiesa

Stava pulendo i vetri della canonica, come faceva spesso: salita su una scala per raggiungere le finestre più alte, e poi improvvisamente caduta all'indietro forse dopo aver perso l'equilibrio. Gli altri volontari che erano con lei hanno assistito inermi alla scena: ha battuto la testa con violenza e ha perso i sensi. Rianimata a lungo sul posto, è stata trasferita d'urgenza in ospedale: dove è morta poche ore più tardi.

Non ce l'ha fatta Mariarosa Ghidini, 63 anni, volontaria della parrocchia di San Giovanni Battista in località Pieve, a Lumezzane. Martedì pomeriggio stava armeggiando alle finestre, come aveva già fatto più e più volte in passato, quando ha perso l'equilibrio ed è caduta all'indietro, battendo la testa. Non si esclude che possa essere stata colta da un malore. Saranno gli accertamenti medico-legali a fare chiarezza sulla vicenda.

Le indagini dei carabinieri

I rilievi sono stati affidati ai carabinieri, che indagano sull'ipotesi di un infortunio sul lavoro. Sono stati proprio i volontari ad allertare il 112 quando l'hanno vista cadere all'indietro: erano circa le 15.15, in pochi minuti sul posto sono arrivati i soccorsi, l'automedica di Gardone Valtrompia, l'infermierizzata e un'ambulanza della Croce Bianca.

La donna è stata trasportata in codice rosso al Civile, dove è arrivata a meno di un'ora del terribile incidente: i medici hanno fatto il possibile per salvarle la vita, senza successo. Tutta la comunità è sotto shock per l'accaduto. La donna era un'indomita volontaria della parrocchia, molto conosciuta a Pieve e non solo. Lascia un fratello, anche lui impegnato nel volontariato.