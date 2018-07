Un tuffo al risveglio, giovane mamma trovata morta nella piscina di casa

Tragedia familiare a Prezzate di Mapello, comune della Bergamasca. La 44enne Maria Pilar Caccia è stata trovata morta dalla madre all'interno della piscina di casa. Il decesso è stato provocato molto probabilmente da un improvviso malore, ma per fugare ogni dubbio si attendono i riscontri dell’autopsia disposta dalla procura.

Dopo aver cenato in famiglia, una pizza assieme al marito Luca, alla madre e ai tre figli adolescenti, Maria Pilar era andata a dormire; una notte tranquilla. Al risveglio, poi, il tuffo in piscina, come era solita fare in questa stagione estiva. Qualcosa dev’essere andato storto e proprio quell’ultimo tuffo le è risultato letale. La 44enne era molto conosciuta per il suo lavoro di infermiera al Policlinico di Ponte San Pietro.