È stata l'angelo di centinaia di bimbi, morta storica maestra bresciana

Una maestra amorevole e paziente, che viveva per i suoi piccoli alunni. Maria Grieco si è spenta sabato mattina, all'età di 83 anni: da qualche mese era ricoverata in una residenza per anziani a causa di alcuni problemi di salute.

Grande il cordoglio a Ospitaletto, paese dove la donna -originaria del milanese- si era trasferita da giovane, proprio per dedicarsi all'insegnamento. Ha cresciuto generazioni di ospitalettesi: per oltre 30 anni ha insegnato alla materna G.Tovini e ha continuato a prendersi cura dei più piccoli, come baby sitter, anche dopo la pensione.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Una maestra dolce e gentile, ma anche piena di vitalità e solare: il suo sorriso è impresso nella memoria di centinaia di ex alunni dell'asilo. I funerali verranno celebrati lunedì, alle 16.30. nel cimitero del paese. In caso di pioggia la cerimonia funebre si svolgerà in chiesa.