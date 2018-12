L'ex sparisce nel nulla, lui annuncia il matrimonio con la nuova compagna

LAGO DI GARDA. È ancora un mistero la scomparsa di Maria Aparecida Soares, che gli amici chiamavano Brenda o anche Cida. La brasiliana di 52 anni è sparita nella notte tra il 18 e il 19 luglio di quest'anno e da allora non si hanno più suo notizie. Con lei, a Camalavicina di Castelnuovo del Garda, viveva un uomo, Andrea Felicetti: secondo la sua versione, Brenda si sarebbe allontanata volontariamente da casa.

Una teoria che non convince gli investigatori, dato che la 52enne sarebbe andata via senza portafoglio e cellulare, ma solo con il suo passaporto, per giunta scaduto e quindi inutilizzabile. Per questo la procura di Verona indaga contro ignoti, ma per omicidio. E nel frattempo Andrea Felicetti ha trovato una nuova compagna con cui ha deciso di sposarsi.

La scomparsa di Maria Aparecida Soares è un mistero per tutti, ma soprattutto per la figlia, Gabriela, avuta con il suo precedente compagno, Ignazio. Gabriela ha da poco compiuto 18 anni e non sente la madre dal 18 luglio. Come riportato su L'Arena, Gabriela ha sentito sentito che qualcosa nella madre non andava, ma Brenda non le ha detto nulla. Nella sera del 18 luglio, inoltre, aveva provato a chiamare la madre, ma nessuno le ha più risposto. In cinque mesi, Brenda non si è più messa in contatto con nessuno, ed è davvero insolito, soprattutto per Gabriela, abituata a sentirsi periodicamente con la madre.

La giovane ha confermato il logoramento del rapporto tra Andrea e Brenda, ma ha anche dichiarato che, quando li andava a trovare a Camalavicina, Andrea si era sempre comportato bene con lei. Rimane dunque solo un sospetto, il pensiero che la madre sia stata uccisa e il suo copro occultato. Un sospetto a cui Gabriela non vuole pensare. Lei spera che la mamma sia ancora viva, ma sa anche che sua mamma le ha sempre voluto bene e che non se ne sarebbe mai andata in questo modo, lasciandola così senza nemmeno dirle addio.



Fonte: Veronasera.it