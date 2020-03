Si sdraia nel letto dopo la doccia, i genitori lo trovano morto

Se n'è andato all'improvviso Marzo Lanzini: solo pochi giorni fa aveva festeggiato il suo compleanno. Aveva 46 anni, era sempre stato bene: runner appassionato, in queste settimane si stava preparando per correre la maratona di Brescia. E invece è morto domenica, colto da un infarto a poche ore dalla sua consueta corsa mattutina.

Trovato senza vita nel suo letto

Si è sentito male in casa: sono stati i genitori a trovarlo senza vita, sdraiato nel suo letto. A Palazzolo sull'Oglio tutto il paese si stringe al cordoglio dei familiari: noto imprenditore, Lanzini lavorava nel mobilificio di famiglia, fondato ormai decenni fa dal padre. La camera ardente è stata allestita proprio in azienda, in Via Martiri di Piazza Loggia: i funerali, come da disposizioni sanitarie, saranno celebrati mercoledì mattina in forma privata.

Una vita dedicata al lavoro e alla famiglia, ma anche alla sua grande passione, appunto la corsa: era stato tra i fondatori del gruppo “Corri Palazzolo”, di cui fino a pochi anni fa era anche il coordinatore. Rimane tanta incredulità tra gli amici: le ultime visite mediche per l'attività agonistica non avevano rilevato nulla di anomalo. Oltre ai genitori lo piange anche la sorella Silvia.