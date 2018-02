“Vado in palestra”, giallo sulle sorti dello studente modello scomparso nel nulla

LAGO DI GARDA. Continuano le ricerche per trovare Marco Boni, il ragazzo di 16 anni di Tione scomparso da venerdì sera. Il giovane, studente modello presso il liceo classico di Varone, si sarebbe dovuto incontrare con la madre verso le 17, ma non si è mai presentato. L'ultima telefonata alle 14, quando aveva riferito ai familiari di volere andare in palestra, poi un contatto sui social alle 15.30, dopodiché il cellulare è sempre rimasto spento.

Le ricerche, coordinate dalla polizia, si stanno concentrando sul Monte Rocchetta a Riva del Garda: il ragazzo era solito fare passeggiate in quella zona. Indossava cappotto e scarpe normali, non ideali per un'escursione.

Verifiche sono state condotte dal Varone al Ponale, in acqua e a bordo costa da terra, ma finora non hanno dato alcun esito. Tutte le piste sono aperte, ma non c'è alcun motivo che farebbe pensare a un allontanamento volontario. Su Facebook i suo amici hanno lanciato un appello invitando chi avesse notizie a chiamare la polizia.



Fonte: Trentotoday.it