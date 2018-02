Ragazzo scomparso nel nulla, adesso spuntano anche i medium

Non ha portato da nessuna parte la pista che ha indirizzato le ricerche di Marco Boni nella zona di Concei, in Val di Ledro. A riaccendere le speranze è stata la segnalazione di una donna, che ha detto di aver avvistato in paese il 16enne di Tione scomparso ormai da 10 giorni.

La zona è stata battuta a tappeto dai Vigili del Fuoco e dalle unità cinofile con i cani molecolari, ma non è stata trovata nessuna traccia dello studente del liceo classico "Andrea Maffei" di Riva del Garda.



Come da prassi, nei giorni scorsi il Soccorso Alpino ha dichiarato concluse le ricerche; ciò non significa che, localmente, le operazioni non possano proseguire, in seguito a testimonianze ritenute attendibili. Com'è stato il caso di Concei: segnalazione credibile, ma purtroppo inconcludente.



Intanto il clamore mediatico della vicenda inizia ad aver risonanza anche a livello nazionale e, immancabilmente, si sono fatti avanti i primi medium, uno dei quali si è messo persino in contatto con la Questura, dicendo di poter contribuire al ritrovamento del giovane grazie alle sue “visioni”.