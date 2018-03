Studente scomparso da settimane, trovato senza vita nelle acque del Garda

Si sono concluse nel peggiore dei modi le ricerche di Marco Boni, il ragazzo di 16 anni di Tione scomparso venerdì 16 febbraio. Il corpo senza vita del giovane, studente modello presso il liceo classico di Varone, è stato ritrovato lunedì mattina dai robot subacquei della Polizia di Stato, nelle acque del lago di Garda.

Secondo le prime informazioni il luogo del ritrovamento si troverebbe circa un chilometro a sud del Belvedere, la terrazza panoramica alla partenza del sentiero della Ponale, dove il sedicenne è stato visto per l'ultima volta da un passante, oltre che dalle videocamere che lo ritraggono mentre imbocca il sottopasso che porta alla terrazza a picco sul Garda.

In quel venerdì pomeriggio Marco si sarebbe dovuto incontrare con la madre, alla quale ha però scritto via sms di voler fare una passeggiata. Proprio per questo in un primo momento le ricerche si sono concentrate sulle montagne circostanti, dove gli uomini del Soccorso Alpino e dei Vigili del Fuoco e le unità cinofile hanno passato al setaccio ogni sentiero percorribile, raggiungendo con le corde anche luoghi impervi dove il ragazzo avrebbe potuto precipitare accidentalmente.

Martedì scorso i sommozzatori della Polizia di Stato di La Spezia hanno iniziato a scandagliare anche il lago, partendo dal punto in cui Marco era stato visto l'ultima volta. Pochi giorni fa il vicequestore di Trento ha ribadito che gli elementi raccolti nel corso delle indagini permetterebbero di escludere l'ipotesi di un suicidio. L'uomo che ha visto Marco per l'ultima volta sulla terrazza panoramica, interrogato dalla Polizia, ha detto di aver scambiato qualche parola con lui. Quattro chiacchiere sullo stato dei lavori sul sentiero, nulla più, prima di andarsene.

