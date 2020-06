Tentato suicidio: imprenditore si spara in azienda, è in fin di vita

Sono gravissime le condizioni dell'imprenditore di 53 anni che domenica sera ha cercato di togliersi la vita, nella zona artigianale di Marcheno: è stato trasferito d'urgenza in elisoccorso alla Poliambulanza, dove è stato ricoverato in codice rosso. La sua vita è appesa a un filo.

L'allarme è stato lanciato intorno alle 21: a quanto pare il 53enne si sarebbe sparato. E' il titolare di una piccola azienda del posto: non si esclude siano stati i familiari a ritrovarlo in fin di vita. I rilievi sono stati affidati ai carabinieri di Gardone Valtrompia.

I militari hanno confermato il tentato suicidio, per cause ancora ignote. E' stato soccorso dall'automdedica e da un'ambulanza di Valtrompia Soccorso, in attesa dell'arrivo dell'elicottero. Non si hanno notizie certe dall'ospedale, se non che la prognosi è riservata, e le sue condizioni gravissime.