Dramma nella zona artigianale: giovane donna si suicida in azienda

Dramma a Marcheno: una donna di 35 anni ha concluso tragicamente la sua esistenza all'interno di una ditta di via Gitti. La tragedia si è consumata nella prima mattinata di giovedì, in un capannone non lontano dalla 'Bozzoli', l'ex fonderia finita al centro delle cronache nazionali tre anni fa, dopo la misteriosa scomparsa di uno dei titolari, Mario Bozzoli.

Il corpo senza vita della donna è stato trovato poco prima delle 7. Immediata la chiamata al 112, che ha inviato sul posto un'ambulanza e un'auto medica. Per la donna, però, non c'è stato nulla da fare.

Immediato anche l'intervento dei Carabinieri di Gardone Val Trompia, che, al momento, nutrirebbero pochi dubbi sulla volontarietà del gesto, dettato, a quanto pare, da motivi strettamente personali.