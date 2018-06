Ancora poche ore e sarebbe tornato a casa: il triste destino di Marcello

Un malore fatale, conseguenza di una cosiddetta “sindrome da immersione”: così sarebbe morto Marcello Zanaglio, il 61enne di Bovezzo che sabato mattina ha perso la vita a largo del bagno 127 a Rivazzurra di Rimini. Non c'è stato nemmeno bisogno dell'autopsia: presto la salma tornerà nel Bresciano e i familiari potranno così organizzare il funerale.

Zanaglio era in vacanza in Romagna in compagnia degli amici del gruppo della terza età di Bovezzo. Nuotatore esperto, aveva detto agli altri che verso le 11 sarebbe andato a fare un tuffo, a fare una nuotata: nessuno poteva immaginare che la giornata sarebbe finita in tragedia.

A dare l'allarme circa mezz'ora più tardi è stato il bagnino in quel momento in servizio: ha allertato i soccorsi e poi si è tuffato per recuperarlo e riportarlo a riva. Ma il 61enne bresciano era già in condizioni critiche: non ha più ripreso conoscenza.

E' stato rianimato a lungo, per più di mezz'ora gli operatori sanitari hanno praticato il massaggio cardiaco: niente da fare, purtroppo. Poco più tardi di mezzogiorno il medico ne ha confermato il decesso. Zanaglio alloggiava all'Hotel Eiffel: sabato era il suo ultimo giorno di vacanza, domenica sarebbe dovuto tornare a casa.