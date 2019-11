Il dramma di mamma Mara, uccisa a bastonate: aveva una bimba di 5 anni

E' Mara Facchetti la 46enne assassinata nelle campagne di Azzano Mella. L'omicidio è avvenuto nel primo mattino di venerdì, per mano del fidanzato marocchino di 32 anni Moustafa El Chani, spacciatore di stupefacenti già noto alle forze dell'ordine. La donna aveva una bimba di 5 anni, avuta nella precedente relazione, che si trovava a casa dell'ex compagno negli istanti in cui si è consumato l'atroce delitto.

Sia Facchetti sia El Chani vivevano a Brandico. Pare che i due siano partiti a bordo di un'auto dei parenti di lei e, per un motivo tuttora ignoto, si siano diretti ad Azzano Mella. Qui l'uomo ha aggredito la compagna, massacrandola a bastonate in un campo. Poi ha cercato di impiccarsi a un albero e, non riuscendoci, si è diretto a piedi al parco pubblico "Azzano d'Italia", dove ha legato la corda all'altalena dei bambini per togliersi la vita. Il pezzo di fune trovato sulla pianta vicino al cadavere della donna ha permesso alle forze dell'ordine di ricollegare omicidio e suicidio.

Le indagini sono svolte dai carabinieri di Verolanuova e del Sis di Brescia. Dalla droga alla gelosia, non è ancora chiaro il movente della tragedia: nessuna ipotesi è esclusa al momento. La famiglia di Facchetti era già stata sconvolta da un altro terribile omicidio. Nel 1993 il padre venne ucciso a fucilate, mentre era in auto con l’amante nelle campagne di Offlaga.