Coronavirus: impressionante la mappa del contagio in Lombardia

Da sabato 22 febbraio a giovedì 5 marzo, da poche macchioline verdi, a centinaia di pallini rossi. Fa davvero impressione vedere in un'unica immagine le quattro mappe con l'evoluzione del contagio in Lombardia in soli 12 giorni. Se il colore verde evidenzia i Comuni con almeno un contagio, i pallini rossi rappresentano i ceppi con il più alto numero di casi. Nella nostra provincia il triste primato spetta ad Orzinuovi: alla data del 6 marzo i contagi erano 36, con addirittura 7 decessi. A livello nazionale, i casi della Lombardia sono più del doppio di quelli dell'Emilia Romagna, cinque volte quelli del Veneto.