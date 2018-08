Manuela, 6 messaggi prima di scomparire: "Potrebbe essere stata rapita"

Ci sono delle tracce sfocate qua e là, ma da più di una settimana invece non c'è più nulla: i messaggi Whatsapp che però non convincono i familiari, l'ultimo pare lunedì pomeriggio, un prelievo dal bancomat di 250 euro (ma che risalirebbe addirittura al 22 luglio), una vacanza già programmata con un'amica, nel periodio di Ferragosto, alto elemento che sembrerebbe escludere l'ipotesi dell'allontanamento volontario.

S'indaga senza sosta sulla scomparsa di Manuela Bailo, la giovane donna di 35 anni di Nave di cui non si hanno notizie certe ormai da sabato 28 luglio, quando nel pomeriggio si è allontanata dall'abitazione che ancora condivide con l'ex fidanzato, Matteo Sandri. I due erano molto legati nonostante la rottura del rapporto, ormai quasi un paio d'anni fa.

Le ultime immagini la ritraggono in casa, mentre sta preparando una borsa con qualche vestito: sono circa le 17.30 di sabato 28. Poi ci sono quei messaggi, in tutto sono sei, che sia per mamma Patrizia che per la sorella Arianna potrebbero essere falsi. Potrebbero essere stati scritti da qualcun altro: e in famiglia è molto più che un semplice condizionale.