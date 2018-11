Dà fuoco alla casa e scappa, padre uccide il figlioletto di 11 anni

Non ce l'ha fatta Marco Zani, il bambino di 11 anni soccorso dal 118 in arresto cardiaco a Sabbioneta (Mn), dopo essere stato trovato in condizioni disperate nella sua casa, andata in fiamme giovedì pomeriggio. Una volta rianimato, il bambino era stato portato in ospedale; poi il tragico epilogo.

I carabinieri hanno bloccato il padre del piccolo. Si tratta di Gianfranco Zani, 53 anni, preso mentre era in fuga in auto: al momento si trova in caserma a Casalmaggiore (Mn). Poco prima delle 17, il 53enne (un imbianchino) avrebbe appiccato l’incendio nella casa. Al momento, non è emerso se sapesse che all'interno ci fosse qualcuno.

Di certo, spiegano dal comando provinciale guidato dal colonnello Fabio Federici, l'uomo è scappato subito dopo il rogo, speronando l'auto della moglie col suo Ford Transit. Dopo qualche ora, è stato rintracciato dalla polizia stradale e portato in caserma. Era in atto un provvedimento che vietava all'uomo l'avvicinamento alla casa, disposto dal giudice solo quattro giorni fa.