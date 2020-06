Anziano esce di casa in auto e scompare: lo ritrovano a 100 km di distanza

Ha perso l'orientamento dopo essere uscito di casa in auto, nel Mantovano, continuando a guidare per oltre 100 km finché non è rimasto senza benzina. Solo allora un anziano signore di 84 anni è stato soccorso dai carabinieri, raggiunto da una pattuglia a San Colombano di Collio dopo l'allarme lanciato da alcuni residenti.



L'84enne era disorientato e la famiglia ne aveva già denunciato la scomparsa: i militari lo hanno portato in caserma, confortandolo e offrendogli qualcosa da bere e da mangiare, in attesa che arrivassero i figli per riportarlo a casa.

