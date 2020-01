Rovinosa caduta sulle piste da sci, ragazzino soccorso dall'eliambulanza

Brutto infortunio sugli sci per un ragazzino di 13 anni, che, verso le 9 di domenica mattina, è stato protagonista di una rovinosa caduta sugli impianti del Maniva.

Per il soccorso medico sono stati allertati un'autolettiga e l'eliambulanza decollata da Brescia. Dopo le prime cure sul sposo da pare del personale sanitario, il giovane è stato portato all'ospedale pediatrico del Civile: ha riportato lesioni serie ed è stato ricoverato in codice giallo, ma le sue condizioni non sembrano destare eccessiva preoccupazione.