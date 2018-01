Cade in una scarpata mentre porta a spasso il cane: è grave

Una donna di 61 anni è caduta in una scarpata mentre era a passeggio con il suo cane. L'incidente al Maniva, in una zona impervia compresa tra il rifugio Bonardi e la località Dasdana, attorno alle 11 di sabato mattina. La donna sarebbe scivolata all'improvviso, precipitando per una trentina di metri.



Pe salvarla sono intervenuti gli operatori del Maniva Ski, i Carabinieri di Bagolino specializzati nella vigilanza e nel soccorso sulle piste, mentre da Brescia si è alzato in volo l'elisoccorso. Dopo le prime cure prestate sul posto dai sanitari del 118, il volo in eliambulanza al Civile dove la donna è stata ricoverata in codice rosso. Avrebbe riportato gravi traumi, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Poco prima l'elisoccorso era atterrato per soccorrere un 37enne di Concesio che, a seguito di una brutta caduta con lo snowboard, ha riportato diversi traumi all'addome.