Mangimi da rifiuti speciali: animali nutriti con gli scarti delle industrie dolciarie

Rifiuti speciali, ma non pericolosi, provenienti da industrie dolciarie e della panificazione del Nord Italia che finivano nel mangime destinato agli animali degli allevamenti. È il traffico illecito portato alla luce dai carabinieri forestali di Reggio Emilia che, nelle scorse ore, hanno perquisito ben 17 aziende - una si trova nel Basso Garda - e sequestrato otto tonnellate di materie prime per mangimi non conformi, due autocarri privi della necessaria autorizzazione al trasporto di rifiuti, oltre a varia documentazione contabile e informatica.

L’operazione Dolce Amaro ha toccato le province di Reggio, Milano, Brescia, Trieste, Udine, Venezia, Treviso, Torino, Cremona e Mantova. Tre aziende reggiane avrebbero fraudolentemente ritirato scarti di industrie dolciarie e della panificazione del Nord Italia per poi immetterli, tramite articolati raggiri documentali, nel mercato della zootecnia. I rifiuti venivano quindi utilizzati per produrre mangimi destinati all’alimentazione degli animali da reddito, ma erano anche alle centrali a biogas per la produzione di energia rinnovabile.

Condotte potenzialmente rischiose per la salute e il benessere degli animali allevati, ma pure per i prodotti derivati, da destinare all’alimentazione umana. In tutto sono state denunciate 4 persone, tutte residenti nel Reggiano. Dovranno rispondere, a vario titolo, di trasporto e smaltimento di rifiuti speciali non autorizzato, di frode in commercio e di commercio di sostanze alimentari nocive.