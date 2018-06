Toro scatenato in fuga nelle campagne: strade chiuse, 7 ore per catturarlo

Toro scatenato nelle campagne di Manerbio: per catturarlo senza fare del male a nessuno ci sono volute più di sette ore, un ingente dispiegamento di forze e pure uno specialista nella “presa” dei capi di bestiame in fuga. Tutto è successo mercoledì mattina in località Roncagnani: per evitare rischi anche la viabilità stradale è stata chiusa per circa un’ora.

Il possente animale, un toro adulto, è riuscito a scappare dal recinto di un’azienda agricola alle prime luci dell’alba. I primi a intervenire i Carabinieri di Verolanuova, che hanno cercato in ogni modo di contenere l’animale mentre venivano allertati i rinforzi, e soprattutto i medici veterinari dell’Ats.

Un ingente dispiegamento di forze, dicevamo: sul posto sono arrivati agenti della Polizia Provinciale, Polizia Locale e Polizia Stradale. L’animale vagava libero per le campagne, non lontano dall’autostrada A21 e dalla strada statale 45bis.

Quando il toro si è pericolosamente avvicinato alle due trafficate arterie stradali è stato necessario bloccare il transito delle auto, così da scongiurare ogni rischio. Tutto è bene quel che finisce bene, ma che fatica: dopo sette ore, e grazie all’intervento di uno specialista, l’animale è stato riportato sano e salvo nel suo recinto.