Arrestato il pusher dei ragazzini: spacciava davanti alla chiesa e al parco

I carabinieri della stazione di Manerbio, al termine di un'articolata attività investigativa, hanno arrestato un 21enne marocchino, in regola con il permesso di soggiorno, nullafacente e censurato. Le indagini hanno consentito ai militari di stroncare una fitta rete di spaccio di sostanze stupefacenti, hashish e marijuana, gestita dal giovane a Manerbio.

Il 21enne "era diventato un pusher di spicco per lo spaccio ai giovanissimi" si legge in una nota diramata dall'Arma. Lo smercio di droga avveniva nei luoghi di ritrovo come la piazza di fronte alla chiesa, quella del cinema, il parco comunale o il parcheggio del centro commerciale. Circa una trentina i clienti: 20enni ma anche minorenni. In attesa del processo, il giovane si trova ai domiciliari.