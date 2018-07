Serata ad alto tasso alcolico: ragazzino rischia il coma etilico

La chiamata al 112 è arrivata in piena notte, alle 3. Sembrava uno dei tanti episodi di abuso di alcol, invece una volta che i sanitari sono giunti sul posto si sono trovati a dover affrontare un'emergenza. È accaduto nella notte tra venerdì e sabato, nella Bassa, a Manerbio.

Protagonista dell'episodio un giovanissimo di soli 15 anni. Al momento non si sa se il ragazzo abbia bevuto all'interno di un locale, in un'abitazione privata oppure per strada, o in un parco. I sanitari hanno preso in consegna il 15enne, portandolo immediatamente in ospedale per le cure del caso.