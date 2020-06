Collassa per il troppo alcol: ragazza di soli 18 anni finisce in ospedale

Qualche bicchiere di troppo con gli amici, la testa che comincia a girare e la situazione che sembra ormai fuori controllo, fino alla richiesta di soccorso per l'intervento di un'ambulanza.

Non si è certo conclusa nel migliore dei modi la notte di festa di una ragazza di soli 18 anni, che, poco dopo la mezzanotte di lunedì, è collassata a causa dell'alcol in via Giacomo Leopardi a Manerbio, stradina di una zona residenziale nei pressi della forneria "La vecchia cooperativa".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

A chiamare il 112 sono stati gli amici. Sul posto è stata inviata in codice giallo un'ambulanza, che ha poi accompagnato la giovane all'ospedale di Manerbio, dov'è stata ricoverata verso mezzanotte e 40, tenuta in osservazione e sottoposta a una cura disintossicante. Nulla di grave, per fortuna, ma la giovane e i suoi familiari si ricorderanno a lungo la brutta esperienza, sperando che possa essere da lezione.