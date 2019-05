Cinque forti boati, tremano i vetri delle finestre: paura nella notte

E' giallo sugli strani scoppi che a Manerbio si sono fatti sentire negli ultimi giorni e nelle ultime settimane, e più e più volte, soprattutto nel cuore della notte. Una circostanza che, come riportato sui social network, si sarebbe reiterata in più occasioni, e in zone diverse del paese. L'ultimo fastidioso “recall” nella notte tra sabato e domenica: cinque i boati che hanno fatto saltare sul letto i residenti, e uno dopo l'altro.

Dell'accaduto sono state allertate sia le forze dell'ordine che l'amministrazione comunale. Le indagini sono state affidate ai carabinieri, che avrebbero già una pista: non si esclude infatti la possibilità che si tratti di una serie di petardi artigianali, costruiti in casa e fatti esplodere solo per divertimento.

Petardi fatti in casa?

Si tratterebbe dunque di petardi fatti in casa, e fatti esplodere per svago, ma talmente forti da far tremare i vetri delle finestre. I principali indiziati potrebbero essere alcuni giovani e giovanissimi del paese. Un gioco stupido, solo un divertimento. Ma che oltre al fastidio, porta con sé tutti i rischi del caso: un petardo artigianale infatti, potrebbe esplodere per sbaglio, o prima del dovuto.

Dunque procurando ferite profonde a chi lo sta armeggiando in quel momento. La statistica italica in merito è tristemente nota, purtroppo: solo nel capodanno appena passato, in poche ore si sono registrati più di 210 feriti, e una quarantina di ricoverati in ospedale.