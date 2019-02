Va a trovare gli amici, si sente male e muore d’infarto in cortile

Doveva essere una serata come tante, da trascorrere in compagnia di alcuni amici, ma non è nemmeno riuscito a varcare la soglia della casa dove doveva recarsi: un malore improvviso non gli ha lasciato scampo. È il tragico destino di un 50enne, spirato lunedì sera nel cortile di un’abitazione di via Dante Alighieri a Manerbio.

La tragedia si è consumata poco prima delle 22: appena dopo aver suonato il campanello, l’uomo si è accasciato al suolo e ha perso conoscenza. Non è nemmeno riuscito a chiedere aiuto. Non vedendolo arrivare, gli amici si sono allarmai e sono scesi in cortile: lo hanno trovato steso a terra, esanime.

Immediata è scattata la chiamata al 112: sul posto sono accorse un’ambulanza e un’auto medica, ma i sanitari del 118 non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo. I carabinieri di Verolanuova, giunti per gli accertamenti di rito, non nutrirebbero alcun dubbio sulla causa del decesso: il 50enne è stato ucciso da un malore, probabilmente un infarto.