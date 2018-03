Manerbio: via libera ai lavori per il nuovo maxi supermercato

Manca davvero poco all'avvio del cantiere per la costruzione del nuovo supermercato Lidl di Manerbio. L'iter burocratico si è concluso con l'approvazione, da parte della Giunta, del piano attuativo per la riconversione dell'area dell'ex Confezioni Manerbiesi.

In nuovo 'tempio' per la spesa del colosso tedesco sorgerà infatti nell'ex zona industriale di via Cremona, proprio dove un tempo trovava spazio la storica azienda tessile, fondata da Giuseppe Soffiantini, che ha chiuso i battenti nel 2012.

L'intera area è stata acquistata dall'azienda tedesca e i lavori dovrebbero cominciare a breve: entro pochi mesi, stando a quanto riporta Bresciaoggi, il supermercato lascerà l'attuale sede di via San Martino del Carso per traslocare in via Cremona, che si avvia a diventere il nuovo polo commerciale del paese.

Il punto vendita Lidl va infatti ad aggiungersi ai tre supermercati già presenti nella zona: il Famila, l’Italmark e l’Europsin. Non solo: a breve aprirà i battenti anche un punto vendita della catena Acqua e Sapone.