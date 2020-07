Bruttissimo infortunio in cascina: ragazzo rischia di perdere due dita

Un ragazzo di 25 anni rischia di perdere due dita, a seguito di un brutto incidente avvenuto in una cascina di via Sitte a Manerbio. Tutto è accaduto verso le 10.45 di martedì mattina.

Per cause ancora in corso d’accertamento, il 25enne si sarebbe procurato profonde ferite alle dita della mano mentre era intento a tagliare l'erba. Soccorso dagli uomini del 118, giunti a bordo di due ambulanze e dell'elisoccorso, è stato poi trasferito in eliambulanza in ospedale.

La dinamica di quanto accaduto è al vaglio degli ispettori dell'Asst del Garda e dei carabinieri di Manerbio.