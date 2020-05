Donna muore in casa, il figlio la veglia per un giorno e non chiama i soccorsi: indagato

Quando i carabinieri e i sanitari delle 118 hanno fatto irruzione nell'appartamento di piazza Aldo Moro a Manerbio per Gesuina Rossetti non c'era ormai più nulla da fare. La 73enne era morta da ore, forse giorni.

Una morte avvolta nel mistero

A dare l'allarme, come riporta il Giornale di Brescia, sono stati i vicini di casa che non vedevano l'anziana da giorni. La pensionata non era però solo in casa: con lei abitava infatti il figlio 51enne. L'uomo, in cura perché affetto problemi psichici, avrebbe raccontato ai militari di non essersi accorto che la madre fosse morta: l'avrebbe vegliata almeno per un giorno e senza mai chiedere aiuto.

La procura ora vuole vederci chiaro è ha aperto un fascicolo d'inchiesta per omissione di soccorso a carico dell'uomo, oltre ad aver disposto l'esame autoptico sulla salma della 73enne. Gli inquirenti mirano a capire se il 51enne fosse in grado di lanciare l'allarme e se un tempestivo intervento avrebbe in qualche modo potuto salvare la vita dell'anziana.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Si attendono quindi gli esiti dell'autopsia, eseguita nelle scorse ore al Sacco di Milano, per stabilire la causa e l'ora del decesso, oltre alla durata dell'eventuale agonia della donna. Stando ai primi riscontri sul corpo della 73enne non ci sarebbero segni di violenza.