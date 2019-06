Trovati bocconi di carne avvelenati con il lumachicida: allarme per cani e gatti

Nuovo allarme esche killer nella Bassa bresciana: un recipiente con tracce di carne e metaldeide, il lumachicida utilizzato per avvelenare le polpette, è stato trovato da un cittadino nei pressi della ciclabile che da via Paolo VI porta a via Papa Giovanni XXIII.

L'uomo stava passeggiando con il suo cagnolino, quando ha notato i pezzi di carne con all'interno una sostanza colorata. Li ha subito raccolti e buttati nel cestino, prima di avvertire la Polizia Locale.

L'area è stata passata al setaccio dagli agenti, anche perché non è certo la prima segnalazione che arriva dalle aree pubbliche manerbiesi, negli ultimi mesi sorvegliate speciali per far fronte all'emergenza.