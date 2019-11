Auto prende fuoco: conducente si salva, traffico paralizzato

Le fiamme che avvolgono un'auto e una densa colonna di fumo nero che si alza in cielo: lunghi istanti di paura mercoledì sera lungo la Statale 45bis, in territorio di Manerbio. Una Ypsilon 10 che viaggiava in direzione di Brescia ha improvvisamente preso fuoco: il conducente ha fatto giusto in tempo ad accostare e a lasciare l'abitacolo prima che le fiamme avvolgessero la parte anteriore del veicolo.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Verolanuova, che hanno spento il rogo e la Polizia Locale, che si è occupata di gestire il traffico. L'incendio ha suscitato preoccupazione e creato parecchi disagi: rallentamenti e code si sono registrati in entrambi i sensi di marcia. Per l'automobilista, per fortuna, solo tanta paura e amarezza per l'auto distrutta dalle fiamme.