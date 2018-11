Stuprano in gruppo una ragazzina fuori dalla disco: subito davanti al giudice

I tre diciassettenni accusati di aver violentato una turista minorenne a Manerba del Garda finiranno in tribunale per il giudizio immediato, dopo che la Procura dei Minori ha chiesto e ottenuto il procedimento penale speciale a loro carico, che permetterà di saltare l'udienza preliminare. Due dei giovani aggressori saranno davanti a un giudice già il prossimo 6 dicembre, mentre il terzo - detenuto al Beccaria di Milano - comparirà in aula il 17 dicembre per aver scelto il processo in rito abbreviato.

Il provvedimento trae origine dall’episodio di violenza avvenuto nella nottata dello scorso 12 luglio, all’uscita dalla discoteca Red Clubbing. Dopo aver accerchiato una turista danese ed il fratello (quest’ultimo aggredito per impedirgli di difendere la sorella), i tre avrebbero costretto la vittima a subire violenze sessuali, consistenti in palpeggiamenti e nel tentativo di strapparle la biancheria intima.

A seguito del fermo, il Gip ha previsto per un giovane aggressore la detenzione presso il carcere minorile “Beccaria” di Milano, per un altro l’accompagnamento presso una casa di accoglienza e per il terzo la permanenza in abitazione.