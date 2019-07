Fa il bagno nel lago e non torna più a riva: ricerche in corso

I Vigili del fuoco da Salò, il gruppo Sommozzatori da Milano, i Volontari del Garda, la Guardia costiera, un elicottero dei Vigili del fuoco da Bologna: è imponente la macchina dei soccorsi scesa in campo nel tardo pomeriggio di ieri a Manerba, ma del disperso, un turista tedesco di 42 anni ospitato in un hotel di Manerba, non c'è traccia.

L'uomo si trova in vacanza sul Garda assieme alla moglie e alle figlie. Nel pomeriggio si trovava alla spiaggia La Romantica di Manerba. A un certo punto è entrato in acqua - in un primo momento pareva si fosse tuffato da un pedalò - camminando dalla riva, fino ad andare al largo. Dopo averlo atteso a lungo, moglie e figlie intorno alle 18:30 hanno lanciato l'allarme.

Le operazioni di ricerca sono proseguite senza sosta fino a tardi. Anche con l'oscurità i mezzi attrezzati hanno continuato a perlustrare un ampio tratto di lago alla disperata ricerca del turista. Purtroppo, al momento da Manerba non giungono altre notizie.