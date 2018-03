Coltello e pistola, rapinatori seminano il panico in due ristoranti del Garda

Hanno seminato il panico in due ristoranti del Garda per andarsene quasi a mani vuote: i due colpi messi a segno a Polpenazze e Manerba, nella serata di martedì, sono infatti fruttati solo 50 euro. Ad agire una coppia di rapinatori, pare italiani, piuttosto improvvisata.

Il primo blitz intorno alle 20.30 al ristorante Crociale di Manerba del Garda: il volto coperto da un passamontagna, in mano un coltello e una pistola, i banditi hanno minacciato la titolare per farsi aprire la cassa. Poi l'amara sorpresa: il registratore era completamente vuoto. A quel punto i due avrebbero fatto marcia indietro, senza chiedere nulla ai pochi clienti presenti

Non hanno però desistito del tutto: sono saliti in auto per 'fare tappa' in un altro locale della zona. Quindici minuti più tardi i due malviventi hanno fatto irruzione al ristorante Miravalle, in quel momento pieno di avventori. Uno dei due ha puntato il coltello contro il titolare per farsi consegnare l'incasso, l'altro ha tenuto sotto controllo i clienti brandendo una pistola.

Attimi di panico si sono registrati quando uno degli avventori si è alzato dalla sedia: uno dei rapinatori gli avrebbe puntato la pistola in faccia, intimandogli di non muoversi. Arraffati i pochi soldi in cassa, circa 50 euro, la fuga in auto, durante la quale i malviventi avrebbero preso contromano una rotonda, rischiando di provocare un frontale con un furgone.

Su entrambi gli episodi indagano i carabinieri di Salò: informazioni utili alle indagini potrebbero arrivare dell'analisi delle telecamere di sorveglianza dei locali.