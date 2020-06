Manerba del Garda: si sente male in camera, muore a soli 49 anni

Un'altra tragedia sul lago di Garda: una donna di soli 49 anni è morta per infarto nel tardo pomeriggio di domenica a Manerba. Turista straniera, alloggiava all'Hotel Zodiaco di Via del Rio, a pochi passi dalla spiaggia.

L'allarme è stato lanciato poco prima delle 19: la donna si sarebbe sentita male in camera, sotto gli occhi dei familiari. Questi ultimi, seppur spaventati, hanno trovato il coraggio di allertare il 112 e la direzione dell'albergo.

Sul posto ambulanze e carabinieri

La macchina dei soccorsi si è mossa rapida: in pochi minuti sul posto, oltre all'automedica e all'infermierizzata c'era anche un'ambulanza dei volontari di Valtenesi Soccorso. Purtroppo, non c'è stato niente da fare.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La 49enne è stata rianimata a lungo, ma senza successo. Il suo cuore non ha più ricominciato a battere. Sul posto, per i rilievi, anche una pattuglia dei carabinieri. Un'altra giornata triste per il Garda, dove in poco più di due settimane sono già annegate cinque persone (tra cui due ragazze e un ragazzo poco più che 20enni) e morte altre due in incidenti stradali.