Disavventura a inizio settimana al porto Torchio di Manerba del Garda. Un operatore di una ditta di rimessaggio ha visto finire completamente sott’acqua la jeep utilizzata per trainare il carrello delle barche.



Pare che il veicolo sia scivolato in fondo alla rampa di carico a causa del freno a mano non tirato. Per recuperarlo è stato necessario l’intervento dei sommozzatori.