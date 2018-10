Cade e batte la testa mentre scatta una foto: soccorso dall'eliambulanza

Un incidente banale, che ha tenuto un paese con il fiato sospeso. A far preoccupare, e parecchio, i residenti di Manerba, l'eliambulanza che nel pomeriggio di venerdì ha sorvolato il paese, atterrando alle pendici della Rocca. In aggiunta, le sirene delle ambulanze che si sono precipitate sul posto.

La macchina dei soccorsi si è messa in moto poco dopo le 15, a causa di un uomo che è caduto proprio mentre passeggiava nella zona della Rocca, battendo la testa. Ad allertare il 112 è stata la moglie, alquanto preoccupata per l'accaduto.

L'allarme è rientrato in fretta: l'uomo, un 80enne, non avrebbe mai perso conoscenza e non avrebbe rimediato gravi traumi. Data l'età è stato comunque trasportato al Civile, per essere sottoposto ad alcuni accertamenti. Stando a quanto ricostruito, l'anziano sarebbe inciampato mentre cercava di scattare una foto.