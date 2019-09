Scivola e precipita in una scarpata: un volo di 10 metri sotto gli occhi degli amici

Un’escursione da incubo, che avrebbe potuto finire in tragedia, per un gruppo di ragazzi in vacanza sul Lago di Garda. Martedì pomeriggio la comitiva stava percorrendo il sentiero che dalla spiaggia di Pisenze porta alla Rocca di Manerba, quando uno di loro è improvvisamente scivolato, precipitando in una scarpata .

Una bruttissima caduta, per fortuna senza gravi conseguenze, ma negli istanti successivi si è davvero temuto il peggio. Gli amici del giovane, un 18enne tedesco, hanno dato l’allarme attorno alle 15.30: in pochi minuti sul posto sono arrivati i Vigili del Fuoco che hanno recuperato il ragazzo, riportandolo sul sentiero, e un’eliambulanza.

Per fortuna il 18enne non ha battuto la testa, e l’allarme è rientrato poco dopo il ricovero all’ospedale Civile: per lui solo lievi traumi ed escoriazioni a gambe e braccia.