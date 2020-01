Disarcionata dal cavallo, cade in un fosso: paura per una donna

È stata disarcionata dal cavallo mentre stava facendo un’escursione nelle campagne di Manerba del Garda in compagnia di alcuni amici. Una bruttissima caduta, terminata in un fosso adiacente alla stradina sterrata che stava percorrendo.

Negli istanti successivi all'incidente, avvenuto poco prima delle 12 di venerdì, e condizioni della donna (una 60enne di Bedizzole) sembravano davvero critiche, tanto che era stata anche allertata l’eliambulanza. Per fortuna l’allarme, scattato in codice rosso, è poi rientrato: quando i volontari del Garda hanno raggiunto via Rovaroli, a bordo di un’ambulanza, la donna era sotto shock, ma cosciente.

Dopo le prime cure è stata trasferita, a bordo di un’autolettiga, alla Poliambulanza di Brescia e poi ricoverata in un rassicurante codice giallo. Per lei pare solo un paio di costole fratturate.