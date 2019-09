Stop al fumo in spiaggia a Pisenze: sarà la prima di tutto il lago di Garda

Sarà la prima spiaggia senza fumo del lago di Garda, e la prima in Italia affacciata su un lido d'acqua dolce: niente più sigarette vista lago nella spiaggia di Pisenze a Manerba. Ma non subito, a partire dal prossimo anno. Lo scrive il Giornale di Brescia che annuncia la futura ordinanza già anticipata dal sindaco Flaviano Mattiotti.

L'ipotesi è quella di vietare il fumo lungo tutto il litorale della spiaggetta tanto frequentata, a poche centinaia di metri dalla Riserva naturale della Rocca. Come già in altre località italiane dove il fumo è vietato, si potrebbero prevedere sanzioni fino a 500 euro. E dell'eventuale riscossione potrebbe occuparsene non solo la Polizia Locale, ma anche una società esterna (privata).

Il divieto sarebbe dunque esteso a tutto il bagnasciuga, fatta eccezione per gli accessi alla spiaggia, dove sarebbero anche posizionati dei posacenere o dei cestini per gettare via i mozziconi. L'esperimento è pronto a partire. Ma se ne parla dal prossimo anno.