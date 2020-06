La pentola a pressione esplode, ustionata giovane mamma: è grave

Ancora un incidente domestico, e ancora gravi conseguenze per una giovane mamma. È rimasta gravemente ustionata in seguito all'esplosione di una pentola a pressione: avrebbe rimediato gravi ferite alle gambe e le sue condizioni sono critiche, ma fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita. Tutto è accaduto in un appartamento di un condominio di via Nenni, a Castiglione delle Stiviere. In casa c'erano anche i 4 figli della donna, di origine albanese, ed è stato proprio il più grande a dare l'allarme, attorno alle 15.30 di lunedì pomeriggio.

In pochi minuti anche i vicini di casa sono accorsi, allertati delle grida di dolore della donna e dal pianto dei figli più piccoli. La casalinga non ha mai perso conoscenza e non avrebbe rimediato ustioni al volto: sarebbe riuscita a coprirsi istintivamente il viso con le braccia. Stando a quanto ricostruito dai carabinieri, intervenuti sul posto, la donna stava aprendo la pentola che sarebbe improvvisamente esplosa.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La macchina dei soccorsi si è mossa rapida. La centrale operativa ha inviato sul posto ambulanza e automedica, per il primo soccorso, mentre in cielo si era già levato in volo l'elicottero. Una volta tamponate le ferite, la donna è stata caricata sull'eliambulanza e trasferita in ospedale. Attualmente la casalinga è ricoverata al Poma di Mantova. I medici non si sbilanciano troppo, ma non sarebbe in pericolo di vita. Certo le ustioni sarebbero parecchie e profonde, e dunque da tenere d'occhio.